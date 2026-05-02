İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı yönetim planı

21:222/05/2026, Cumartesi
AA
Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni düzenlemede İsrail gemilerinin geçişine asla izin verilmeyeceğini söyledi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yeni bir yönetim planı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Plana göre İsrail gemilerinin boğazdan geçişine izin verilmeyeceği, İran’a düşmanca tutum sergileyen ülkelere ait gemilerin ise belirli şartları yerine getirmeden geçemeyeceği ifade edildi. Nikzad, boğaz trafiğinin yeni bir yönetim anlayışıyla düzenleneceğini ve bunun “stratejik bir dönüşüm” olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenmiştir. Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek." dedi.

"İsrail gemilerine asla geçiş yok"

İran Devlet Televizyonu'na göre, Nikzad, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine yaptığı ziyaret sırasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nikzad, "Hürmüz Boğazı yönetim planı 12 madde olarak düzenlenmiştir. Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerinin de savaş tazminatı ödemedikleri takdirde geçişine izin verilmeyecek. Diğer gemiler ise İran Meclisi tarafından oluşturulan yasa ve İran tarafından verilecek izin doğrultusunda geçiş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

"Dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak"

Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Nikzad, "Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçimi, petrolün millileştirilmesi kadar önemlidir." diye konuştu.

Nikzad ile birlikte ziyarete eşlik eden İran Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı'nı yönetmenin nükleer silah elde etmekten daha önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hürmüz Boğazı geçişlerinden elde edilecek gelirin yüzde 30'u silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, yüzde 70'i ise halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınma hamlelerine ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu.



