Dünya İranda bilanço ağırlaşıyor Koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812ye yükseldi
ORTADOĞU KORONAVİRÜS

İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 kişi artarak 1812'ye yükseldi. Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi.
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

  • Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı duyurdu: THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
EKONOMİ
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı duyurdu: THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak

İran'da hastaneler yetersiz kaldı: Fuar ve spor salonları hastaneye dönüştürülüyor
DÜNYA
İran'da hastaneler yetersiz kaldı: Fuar ve spor salonları hastaneye dönüştürülüyor

Virüslü kafa

Virüslü kafa

​EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmenden rahatsız oldu.
Ölü sayısında rekor artış

Ölü sayısında rekor artış

​Sağlık sistemi çöken İspanya'da kayıplar hızla artıyor.
Katar 150 milyondolar gönderecek

Katar 150 milyon
dolar gönderecek

Abluka altındaki Gazze'de ilk vaka tespit edilmişti.
Sevindiren yağış

Sevindiren yağış

#EvdeKal'mak için bir nedenimiz daha var.
Vaka yok

Vaka yok

Bakan Gül cezaevleriyle ilgili iddialara son noktayı koydu.
Türkiye evde<br>kahramanlar dağda

Türkiye evde
kahramanlar dağda

​Evimizde huzurla oturalım diye destan yazıyorlar.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Sıranın ucu<br> bucağı görünmüyor

Sıranın ucu
bucağı görünmüyor

Saatler kısalınca koronavirüs yasaklarını çiğnediler.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​Korona mağdurlarına destek ödemesi yapılacak.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Özelden<br>ilk katılım

Özelden
ilk katılım

​İş Bankası da kredi ödemelerini erteliyor.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

Karantinada bulunan Albayrak'tan ilk açıklama.
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.
Özel bankalar da!

Özel bankalar da!

Kamu harekete geçti Albayrak mesajı verdi.
En kritik cihaz!

En kritik cihaz!

​Türkiye'de de üretiliyordu sipariş yağıyor.
Kritik toplantı başladı

Kritik toplantı başladı

Bilim Kurulu koronavirüs gelişmelerini değerlendiriyor.
Meydan <br>okuyan okuyana

Meydan
okuyan okuyana

Sosyal medyada korona günleri.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.