Dünya İranda domuz gribinden 103 kişi yaşamını yitirdi
ORTADOĞU

İran’da domuz gribinden 103 kişi yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül’den bu yana domuz gribinden 103 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İran’da son aylarda Gülistan, Mazenderan, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Huzistan eyaletlerinde H1N1 virüsü tespit edildiği açıklanmıştı.
İran’da son aylarda Gülistan, Mazenderan, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Huzistan eyaletlerinde H1N1 virüsü tespit edildiği açıklanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde görülen domuz gribi salgınına ilişkin açıklama yaptı.

  • Cihanpur, 23 Eylül tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 103 kişinin domuz gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Salgın kontrol altına alınmış durumda ve hızlı bir düşüş söz konusu" dedi.

Kış ayının gelmesiyle birlikte domuz gribinin diğer normal griplerden ayrımının zor olduğunu kaydeden Cihanpur, İranlıları domuz gribi virüsüne karşı tedbirli olmaları hususunda uyardı.

İran’da son aylarda Gülistan, Mazenderan, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Huzistan eyaletlerinde H1N1 virüsü tespit edildiği açıklanmıştı.

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