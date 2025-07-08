İran'da İsrail'in saldırılarında can kaybı bin 100'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Said Ohedi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Ohedi yaptığı açıklamada, "Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 126'sı kadın, 41'i çocuk olmak üzere bin 100'e ulaştı ve bunlardan bin 60'ı ise toprağa verildi" dedi.

5 bin 750 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakan yardımcılarından Seccad Rezevi de 12 gün süren savaşta yaralananlara ilişkin bilgi paylaştı. Saldırılarda 5 bin 750 kişinin yaralandığını belirten Rezevi, "Yaralıların büyük kısmı taburcu edildi. Ancak halen hastanelerde yaklaşık 170 yaralı bulunuyor ve bunlardan 75'i yoğun bakımda tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.

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