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İran'da Nevruz Bayramı öncesi ağır bilanço: Son beş günde 132 ölü

İran'da Nevruz Bayramı öncesi ağır bilanço: Son beş günde 132 ölü

19:1420/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
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İran'da halk, dört gün sürecek resmi Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilerek iki haftalık tatile çıkıyor. (Foto: Arşiv)
İran'da halk, dört gün sürecek resmi Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilerek iki haftalık tatile çıkıyor. (Foto: Arşiv)

İran'da halk Nevruz Bayramı öncesi tatil için yollara düştü. Yollarda yaşanan hareketlilik ise trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Son beş günde yaşanan trafik kazalarında en az 132 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nevruz Bayramı öncesi şehirler arası yollarda hareketliliğin arttığı İran'da son 5 günde 132 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Trafik Polisi Müdürlüğünden Nevruz Bayramı öncesi yaşanan trafik olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Son beş günde meydana gelen trafik kazalarında 132 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 22 kişi de yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Halk iki haftalık tatile çıkıyor

Kazaların büyük çoğunluğunun yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada sürücülerden kurallara uymaları istendi.

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart yılın ilk günü kabul ediliyor. Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanan ülkede halkın geneli yaklaşık 2 haftalık tatile çıkıyor. Aile ziyaretleri ve gezilerin gerçekleştiği bu günlerde, şehirler arası yollarda yoğunluğun artması nedeniyle trafik kazalarında artış gözleniyor.



#İran
#Nevruz Bayramı
#Trafik Kazası

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