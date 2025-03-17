İran: Trump'a uygun bir cevap verilecek

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamaney’e yazdığı mektubun kamuya açıkladığıyla aynı olduğunu belirterek, yanıtın inceleme sonrası verileceğini duyurdu.
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan farklı olmadığını ve inceleme tamamlandıktan sonra mektuba uygun bir cevap verileceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.