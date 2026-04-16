İran’da okullar uzaktan eğitime geçiyor

İran’da okullar uzaktan eğitime geçiyor

09:5516/04/2026, Perşembe
İran genelindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren ikinci bir bilgilendirmeye kadar uzaktan eğitime geçeceğini ve uzaktan eğitim için gerekli tüm şartların sağlandığını duyurdu.
İran genelindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren ikinci bir bilgilendirmeye kadar uzaktan eğitime geçeceğini ve uzaktan eğitim için gerekli tüm şartların sağlandığını duyurdu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkesindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Ferhadi, okulların uzaktan eğitime geçmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Sözcü Ferhadi, ülke genelindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren ikinci bir bilgilendirmeye kadar uzaktan eğitime geçeceğini ve uzaktan eğitim için gerekli tüm şartların sağlandığını duyurdu.

Bu kararın, ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini ve kademelerini kapsayacağını belirten Ferhadi, kararın gerekçesine dair detaylı açıklama yapmadı.



#İran
#İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi
#uzaktan eğitim
