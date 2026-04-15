İsrail'den İran ve Lübnan'a yeni saldırı planlarına onay

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyi ile 8 Nisan'da varılan geçici ateşkese kadar ABD ile hedef aldıkları İran'a yeni saldırı planlarını onayladığını açıkladı. "İsrail savaş uçakları hazır ve silahlandırılmış; hedefler de sistemlere yüklenmiş vaziyette." diyen işgalci Zamir, "Onları güçlü bir saldırı için nasıl fırlatacağımızı biliyoruz." diye konuştu.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir işgal altında tuttukları Lübnan’ın güneyindeki 162. Tümenin konuşlu bulunduğu Beyt Lif beldesine gitti.
Zamir, "Genelkurmay komuta kademesiyle geleceğe yönelik planları onayladım. Durum değerlendirmeleri yapmaya, Lübnan ve İran’a ilişkin (saldırı) planları onaylamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"İsrail savaş uçakları hazır ve silahlandırılmış"
Ateşkes söylentilerine rağmen saldırı planı
Lübnan'da ise 2 Mart’tan bu yana 1700’ün üzerinde Hizbullah mensubunu öldürdüklerini ileri süren Zamir, Lübnan'ın güneyindeki Litani (Nehri) hattına kadar olan tüm bölgenin Hizbullah mensupları için "ölüm bölgesine" dönüştürülmesi talimatı verdiğini belirtti.
İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrail ordusuna ateşkes ile alakalı bir bildiri yapılmadığını aktarırken üst düzey bir İsrailli yetkili ateşkes ile alakalı alınmış bir karar olmadığını kaydetmişti.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin sunulduğu aktarılan ateşkes önerisini görüşmek üzere bu akşam toplanacağı basına yansımıştı.