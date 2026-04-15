Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'den İran ve Lübnan'a yeni saldırı planlarına onay

İsrail'den İran ve Lübnan'a yeni saldırı planlarına onay

19:0415/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Lübnan ve İran'a yeni saldırı planlarını onayladığını duyurdu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Lübnan ve İran'a yeni saldırı planlarını onayladığını duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyi ile 8 Nisan'da varılan geçici ateşkese kadar ABD ile hedef aldıkları İran'a yeni saldırı planlarını onayladığını açıkladı. "İsrail savaş uçakları hazır ve silahlandırılmış; hedefler de sistemlere yüklenmiş vaziyette." diyen işgalci Zamir, "Onları güçlü bir saldırı için nasıl fırlatacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir işgal altında tuttukları Lübnan’ın güneyindeki 162. Tümenin konuşlu bulunduğu Beyt Lif beldesine gitti.

Zamir, "Genelkurmay komuta kademesiyle geleceğe yönelik planları onayladım. Durum değerlendirmeleri yapmaya, Lübnan ve İran’a ilişkin (saldırı) planları onaylamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İsrail savaş uçakları hazır ve silahlandırılmış"

İsrail ordusunun hazırlıklarını en yüksek seviyede yürüttüğünü söyleyen Zamir,
"İsrail savaş uçakları hazır ve silahlandırılmış; hedefler de sistemlere yüklenmiş vaziyette. Onları güçlü bir saldırı için nasıl fırlatacağımızı biliyoruz."
dedi.
Zamir, ABD ile 40 gün boyunca yürüttükleri saldırılarda İran’a "ağır darbeler" indirdiklerini öne sürerek
"Şimdi nükleer meselede, Hürmüz Boğazı’nda ve gündemdeki diğer konularda başarı elde etmelerine izin vermemeliyiz."
diye konuştu.

Ateşkes söylentilerine rağmen saldırı planı

Lübnan'da ise 2 Mart’tan bu yana 1700’ün üzerinde Hizbullah mensubunu öldürdüklerini ileri süren Zamir, Lübnan'ın güneyindeki Litani (Nehri) hattına kadar olan tüm bölgenin Hizbullah mensupları için "ölüm bölgesine" dönüştürülmesi talimatı verdiğini belirtti.

Öte yandan Lübnan merkezli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen kanalı, Lübnan'da 1 haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrail ordusuna ateşkes ile alakalı bir bildiri yapılmadığını aktarırken üst düzey bir İsrailli yetkili ateşkes ile alakalı alınmış bir karar olmadığını kaydetmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin sunulduğu aktarılan ateşkes önerisini görüşmek üzere bu akşam toplanacağı basına yansımıştı.



#İsrail
#İran
#Lübnan
#Eyal Zamir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram çöktü mü? YouTube, WhatsApp, Telegram, X çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Nisan sosyal medya erişim sorunu raporları