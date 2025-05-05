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İran'da patlamanın yaşandığı limandaki hasarın maliyeti 3 ila 5 milyar dolar

İran'da patlamanın yaşandığı limandaki hasarın maliyeti 3 ila 5 milyar dolar

14:535/05/2025, Pazartesi
DHA
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İran'da patlamanın yaşandığı limandaki hasarın maliyeti belli oldu.
İran'da patlamanın yaşandığı limandaki hasarın maliyeti belli oldu.

İran'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da meydana gelen patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştuğu bildirildi.

İran Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Muhammed Muhsin Sadr, Tahran'da düzenlenen ‘Dijital Ekonominin Gelişiminde 5G-AIOT Düzenlemesinin Rolü' konulu etkinliğin açılışında konuştu.

Sadr, "Şehid Recai Limanı'ndaki patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştu. Oysa yeni teknoloji ve veri kullanımıyla bu tür sorunların ortaya çıkması önlenebilirdi" dedi.

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