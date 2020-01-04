Dünya İranda Süleymaninin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi
ORTADOĞU

İran’da Süleymani’nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi

İran’ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran’da el-Kaim Camii kubbesine ABD’nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.

Haber Merkezi İHA
Süleymani'nin intikamı alınana kadar göndere çekilen bayrak.
Süleymani'nin intikamı alınana kadar göndere çekilen bayrak.

ABD’nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran’da kırmızı bayrak göndere çekildi.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
OYNAT 04:18
İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:
  • İran geleneğine göre, Süleymani’nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak.

Bağdat’ta Kasım Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi
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Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
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Cenaze töreninde sık sık “Amerika'ya hayır” ve “İsrail'e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı.
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Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor ifadelerini kullanmıştı.
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Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
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Bağdat’ta Kasım Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Süleymani, Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gece saatlerinde ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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