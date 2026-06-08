İran'da tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

Açıklamada, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan NOTAM doğrultusunda, ülkenin batı hava sahasının kapatılması nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

İran ile İsrail arasında süren karşılıklı saldırılar nedeniyle bu sabah Tahran'daki Mehrabad Havalimanı ile Meşhed ve ülkenin batısındaki havalimanlarında tüm uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.