İran'daki gösterilerde 900'den fazla banka şubesinin zarar gördüğü iddia edildi

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Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı: 'Böyle enayilik olmaz' derdim

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, maden işçisi Tamer Arslan (42), sosyal paylaşım sitesindeki ilandan görüp, alıcı olduğu ve sahibine 3 bin 200 lira gönderdiği römorku başka bir sitede de satılık görünce savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını söyleyen Tamer Arslan, “Ben hep duyardım gülerdim, böyle enayilik olmaz diye. Benim boşluğumu çok iyi değerlendirip, paramı aldı. Başkaları bu duruma düşmesin” dedi.