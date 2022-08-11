Dünya İrandan ABDye suikast uyarısı Temelsiz ve hayal ürünü
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İran’dan ABD'ye suikast uyarısı: Temelsiz ve hayal ürünü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Bu temelsiz suçlamalar ile İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
İran’dan ABDye suikast uyarısı: Temelsiz ve hayal ürünü
​İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “ABD yargısı İran karşıtlığındaki yenilgisi ve temelsiz suçlamalarına rağmen yeni bir serap oluşturarak İran’a karşı belgesiz ve içi boş iftiralarını atmaya devam ediyor. Bu ve benzer iftiraların arkasında tamamen siyasi hedefler yatıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin kendi işlediği cinayetleri unutturmak ve sorumluluk almamak için hedef şaşırttığını belirten Kenani, “ABD, kendi gerçeklerinden kaçıyor. Kasım Süleymani’yi öldürmeleri veya bölgede DAEŞ ve Siyonist rejimin cinayetlerine destek verdikleri gerçeğinden kaçıyorlar. Bunu ise siyasi değeri tükenmiş ve kaybetmiş Bolton gibi isimleri üzerinden asılsız suçlamalar ile yapıyorlar” şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Şahram Poursafi adlı kişinin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak John Bolton’a suikast planladığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamalarına göre, 45 yaşında ve Tahranlı olan Şahram Poursafi, Mehdi Rezayi adıyla da biliniyor.
Poursafi’nin Bolton’a suikast planladığı ve suikastte olacak her bir kişiye 300 bin dolar teklif ettiği belirtildi.

  • Şahram Pursafi, suikast planıyla ilgili suçlamalar nedeniyle FBI tarafından aranıyor.

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