İran'dan Amerika'ya tehdit: Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak İran Milli Güvenlik Konseyi general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Amerika'nın tehdit edildiği açıklamada "Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak" denildi.

Haber Merkezi 03 Ocak 2020, 18:31 Son Güncelleme: 03 Ocak 2020, 20:28 Diğer