Dünya İrandan Amerikaya tehdit Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak
ASYA

İran'dan Amerika'ya tehdit: Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak

İran Milli Güvenlik Konseyi general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Amerika'nın tehdit edildiği açıklamada "Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak" denildi.

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Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıdan görüntü.
Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıdan görüntü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam alınacağını açıkladı.

AA

ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
  • İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini savunarak, "Yıllar önce yok edilmeliydi." ifadesini kullandı.
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