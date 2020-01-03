İran'dan Amerika'ya tehdit: Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam alınacağını açıkladı.
ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi
- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
- İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini savunarak, "Yıllar önce yok edilmeliydi." ifadesini kullandı.