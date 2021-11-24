Dünya İrandan BAE açıklaması Yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık
ORTADOĞU

İran'dan BAE açıklaması: Yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 'ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma' konusunda anlaştıklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İrandan BAE açıklaması: Yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık
Ali Bakıri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

"Yeni bir sayfa açacağız"

  • BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü aktaran Bakıri, "İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Bakıri'nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, "ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği" kaydedilmişti.

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