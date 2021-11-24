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POLİTİKA

Türkiye ve BAE arasında 9 alanda iş birliği anlaşması: İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan öncülüğünde iki ülke yetkilileri iş birliği anlaşmalarını imzaladı. 9 alanda yapılan anlaşmaların ardından ikili açıklamada bulunmadı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ve BAE arasında 9 alanda iş birliği anlaşması: İmzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan öncülüğünde iş birlikleri anlaşmalarına imzalar atıldı.

9 ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans ve turizm alanlarında imzalanan anlaşmalar, iki ülkenin yetkililerinin karşılıklı imzalarının atılmasıyla resmileşti.

MERKEZ BANKASI DA İMZALADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliği anlaşması da imzalandı.

İmzayı Türkiye adına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu attı.

Şeyh Muhammed bin Zayed Ankara'da
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Şeyh Muhammed bin Zayed Ankara'da
Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

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