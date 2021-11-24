Türkiye ve BAE arasında 9 alanda iş birliği anlaşması: İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan öncülüğünde iş birlikleri anlaşmalarına imzalar atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çok sayıda anlaşmanın imzalandığı törene katıldı.https://t.co/XRBaKR9B64
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çok sayıda anlaşmanın imzalandığı törene katıldı.https://t.co/XRBaKR9B64— Yeni Şafak (@yenisafak) November 24, 2021
9 ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans ve turizm alanlarında imzalanan anlaşmalar, iki ülkenin yetkililerinin karşılıklı imzalarının atılmasıyla resmileşti.
MERKEZ BANKASI DA İMZALADI
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliği anlaşması da imzalandı.
İmzayı Türkiye adına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu attı.