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İran'dan Hindistan'a Keşmir tepkisi: Barışçıl yöntemler benimsenmeli

İran'dan Hindistan'a Keşmir tepkisi: Barışçıl yöntemler benimsenmeli

İran, Hindistan'ın Keşmir'in ayrıcalıklı statüsünü bitirmesine ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, "İran, Hindistan ve Pakistan'dan barışçıl yöntemleri ve diyaloğu benimseyerek, bölge halkının menfaatlerini temin edecek etkili adımlar atmalarını bekliyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Keşmir'de çatışmalar sürüyor.
Keşmir'de çatışmalar sürüyor.

İran, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine tepki gösterdi.

  • İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir konusunda aldığı kararı yakından takip ettiklerini aktardı.

Tahran'ın sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini umduğunu belirten Musevi, "İran, Hindistan ve Pakistan'dan barışçıl yöntemleri ve diyaloğu benimseyerek, bölge halkının menfaatlerini temin edecek etkili adımlar atmalarını bekliyor" ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

  • Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'si ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda.

  • Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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