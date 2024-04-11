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Dünya

İran'dan İsrail'e tehdit: BM gerekeni yapmadı biz cezalandıracağız

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçladı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti.

20:02 - 11/04/2024 Thursday
Güncelleme: 20:29 - 11/04/2024 Thursday
AA
İsrail, İran'ın Suriye'de yer alan büyükelçiliğini vurmuştu.
İsrail, İran'ın Suriye'de yer alan büyükelçiliğini vurmuştu.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İran'dan İsrail'e tehdit: BM gerekeni yapmadı biz cezalandıracağız

Mesajda,
"Eğer BM Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesisimize yönelik menfur saldırısını kınasa ve sorumluları adalete teslim etseydi, İran bu alçak rejimi cezalandırmak zorunda kalmazdı."
ifadesi kullanıldı.

Rusya: BM açıklama yapmalı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama yapması için uğraştıklarını bildirdi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi açıklamasının "Anglosakson" mevkidaşları tarafından engellendiğini ifade etti.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.



#İran
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