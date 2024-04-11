İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
İran'dan İsrail'e tehdit: BM gerekeni yapmadı biz cezalandıracağız
Rusya: BM açıklama yapmalı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama yapması için uğraştıklarını bildirdi.
Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi açıklamasının "Anglosakson" mevkidaşları tarafından engellendiğini ifade etti.
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.