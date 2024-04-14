İran'dan 'saldırılar sonuçlandı' açıklaması: İsrail yeniden saldırırsa müdahale daha şiddetli olur

Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasını vurması sonrası, Tahran yönetiminden misilleme açıklamaları yapılmıştı.
İran gece saatlerinde İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı başlattı.
Orta Doğu'daki yüksek tansiyon sonrası ABD ve İngiltere'ye ait uçaklar da İsrail'i savunmak için havalandı. İran'ın İHA'larından bazıları Irak ve Suriye'de düşürüldü.
İran: Saldırılar sonuçlandı
İran'ın Birleşmiş Milletler Diplomatik Misyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığı vurgulandı.
ABD'ye mesaj: Gerilimden uzak dur
Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesi ne diyor?
Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: