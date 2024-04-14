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Dünya

İran'dan 'saldırılar sonuçlandı' açıklaması: İsrail yeniden saldırırsa müdahale daha şiddetli olur

İran'ın Birleşmiş Milletler Diplomatik Misyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığı vurgulandı. "Saldırılar sonuçlandı" vurgusu yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi. Öte yandan açıklamada ABD'ye iki ülke arasındaki gerilimden uzak durması gerektiği mesajı verildi.

Hüseyin Berk
01:27 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 01:45 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasını vurması sonrası, Tahran yönetiminden misilleme açıklamaları yapılmıştı.

İran gece saatlerinde İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı başlattı.

Orta Doğu'daki yüksek tansiyon sonrası ABD ve İngiltere'ye ait uçaklar da İsrail'i savunmak için havalandı. İran'ın İHA'larından bazıları Irak ve Suriye'de düşürüldü.

İran: Saldırılar sonuçlandı

İran'ın Birleşmiş Milletler Diplomatik Misyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığı vurgulandı.

"Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz."
vurgusu yapılan açıklamada,
"İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak.
" denildi.

ABD'ye mesaj: Gerilimden uzak dur

Öte yandan açıklamada,
"Bu, İran ile haydut İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı."
ifadeleriyle ABD'ye iki ülke arasındaki gerilimden uzak durması gerektiği mesajı verildi.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesi ne diyor?

Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.
Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

#İran
#İsrail
#ABD
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