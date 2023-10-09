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Dünya

İran'dan 'saldırıların arkasında olduğu' iddialarına sert tepki: İsrail zayıflığını örtbas etmeye çalışıyor

İran, Gazze Şeridi'nden düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırısını planladığına ilişkin haberlere tepki göstererek bunun "İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek için yapıldığını" söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu 'zafer' olarak niteledi. Reisi, saldırı için "Bu sahte siyonist rejime karşı direnişin tezahürüdür" dedi. İran'ın BM misyonu tarafından da "Filistin'e destek veriyoruz ancak Filistin'in düzenlediği saldırıya dahil değiliz" denildi.

Seren Som
14:17 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Filistinli gruplarca Gazze'den düzenlenen saldırıları İran'ın planladığına ilişkin basında yer alan haberlere dair Kenani, şunları aktardı:

“Filistin kendini savunabilecek kapasitededir. İran’ın rolü konusunda yapılan bazı açıklamalar ve ithamlar, siyasi hedefler doğrultusunda İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini görünür kılmamak için yapılmaktadır. Dikkatleri başka yere çekmek için yapılmaktadır."

İİT'ye Filistin için olağanüstü toplantı çağrısı

Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerini de hatırlattı.

Bu görüşmelerde son gelişmelere "ciddi şekilde” yer verildiğin belirterek, "Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin'e yardım için olağanüstü toplantı yapmasını önerdi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

Reisi'den zafer mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü lideriyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Reisi, Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin tebrik mesajı yayınladı.

Mesajında, İsrail için bölgede denklemlerin değiştiğini belirten Reisi, Hamas'ı ve Filistin halkını İsrail'e karşı gerçekleştirdikleri askeri operasyon nedeniyle kutladı.

Reisi, Hamas'ın saldırısı için "Bu sahte siyonist rejime karşı direnişin tezahürüdür" dedi.

Filistin'e destek veriyoruz ancak dahil değiliz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün acil toplandı. İran'ın BM misyonu, Hamas saldırılarına karışmadıklarını aktardı.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu tarafından Hamas saldırısının sorumlusu olarak İsrail gösterildi.

Bu saldırının İsrail'in yıllardır süre gelen işgal ve suçlarının sonucu ortaya çıkan meşru müdaafa olduğu savunuldu.

Yapılan açıklamada,
"Filistin'e destek veriyoruz. Ancak Filistin'in düzenlediği saldırıya dahil değiliz"
denildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



#İran
#İsrail
#Filistin
#Aksa Tufanı
#Hamas
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