İran'dan 'saldırıların arkasında olduğu' iddialarına sert tepki: İsrail zayıflığını örtbas etmeye çalışıyor

“Filistin kendini savunabilecek kapasitededir. İran’ın rolü konusunda yapılan bazı açıklamalar ve ithamlar, siyasi hedefler doğrultusunda İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini görünür kılmamak için yapılmaktadır. Dikkatleri başka yere çekmek için yapılmaktadır."