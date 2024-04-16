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Dünya

İran'ın İsrail üzerinden tehditleri sürüyor: Dört ülkeye çağrıda bulundular

Geçtiğimiz günlerde İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişiminin yankıları sürerken İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteği kesme çağrısında bulundu. Şikarçi, bu ülkelerin veya İsrail'in her türlü saldırısına güçlü karşılık vereceklerini iddia etti.

10:12 - 16/04/2024 Tuesday
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Ebulfazl Şikarçi
Ebulfazl Şikarçi

Terör devleti İsrail Gazze'deki katliamları sonrası tansiyonun yükseldiği Ortadoğu'da gerilim giderek tırmanıyor.


Uzun süredir İsrail'i tehdit eden İran, geçtiğimiz gün İsrail'e cılız bir saldırı girişiminde bulunmuş ancak bir sonuç elde edememişti.


Dört ülkeye çağrı


İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları devam ediyor. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi yaptığı yazılı açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya dikkat çeken bir İsrail çağrısında bulundu.


ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap eden Şikarçi,
"İran'ın savaş yanlısı olmadığını iyi biliyorsunuz ancak sizden veya çaresiz rejimden (İsrail) herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü şekilde keseriz."
ifadelerini kullandı.

Şikarçi,
"İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz." d
eğerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​


#İran
#İsrail
#ABD
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