İran'ın İsrail üzerinden tehditleri sürüyor: Dört ülkeye çağrıda bulundular

Terör devleti İsrail Gazze'deki katliamları sonrası tansiyonun yükseldiği Ortadoğu'da gerilim giderek tırmanıyor.
Uzun süredir İsrail'i tehdit eden İran, geçtiğimiz gün İsrail'e cılız bir saldırı girişiminde bulunmuş ancak bir sonuç elde edememişti.
Dört ülkeye çağrı
İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları devam ediyor. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi yaptığı yazılı açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya dikkat çeken bir İsrail çağrısında bulundu.