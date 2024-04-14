İran'ın saldırısı sonrası Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası düşüşe geçti

İsrail basınına göre, Tel Aviv Borsası verileri, ana endeksin (TASE 35) bugün yüzde 0,5 düşüşle 1928,5 puana gerilediğini daha sonra hafif toparlanarak 0,2'ye yükseldiğini gösterdi.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.