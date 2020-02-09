Dünya İranlı eski diplomat Emir Musevi Bazı DEAŞlı esirler hatalarını anlayınca Esedin ordusuna katıldı
ORTADOĞU

İranlı eski diplomat Emir Musevi: Bazı DEAŞ'lı esirler hatalarını anlayınca Esed'in ordusuna katıldı

İranlı eski diplomat Musevi, "Esed'in rejimi bu güçlerden Suriye topraklarını kurtarmak için istifade etti ve DEAŞ'lı esirler diğer tekfirci güçleri yendi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü DEAŞ mensupları.
Terör örgütü DEAŞ mensupları.

İranlı eski diplomat Emir Musevi, Suriye'deki çatışmalar sırasında esir alınan bazı DEAŞ mensubu esirlerin, "hatalarını anlayınca" rejim güçlerinin saflarına katılarak Deyrizor operasyonunda yer aldıklarını söyledi.

  • Emir Musevi, ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'yle ilgili bilinmeyenleri Lübnan'ın el-Meyadin televizyonuna anlattı.

Musevi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Devrim Muhafızları Ordusu ile bölgede İran adına savaşan güçlere, DEAŞ militanı dahi olsalar kendilerine karşı savaşan güçleri öldürmemelerini; bunun yerine esir alarak "ıslah etmelerini" tavsiye ettiğini aktardı.

Esed ele geçirdiği bölgelerde ölüleri mezarlardan çıkarıyor
OYNAT 01:00
Esed ele geçirdiği bölgelerde ölüleri mezarlardan çıkarıyor
Esed'in kiralık katil şebbihaları İdlib'in güneyindeki Han el-Sebil kasabasını ele geçirdikten hemen sonra mezarları yok etti. İntikamlarını böyle aldıklarını söyleyen şebbihalar naaşları mezarlardan çıkarıp yok etti.

"DEAŞ'lı esirler diğer tekfirci güçleri yendi"

Bu tavsiyenin, Suriye'deki bazı DEAŞ'lı esirlerin rejim saflarına katılmalarına vesile olduğunu anlatan Musevi, şunları kaydetti:

"Suriyeli gençlerden oluşan bazı DEAŞ'lı esirler, hatalarını anlayınca günahlarına kefaret olması için Esed'in saflarında Deyrizor'un kurtarılmasında yer aldı. Hata yaptıklarını anladıkları için bu noktaya geldiler. Rejim, bu güçlerden Suriye topraklarını kurtarmak için istifade etti ve DEAŞ'lı esirler diğer tekfirci güçleri yendi."

Süleymani'nin, İran'ın bölgesel konularda sık sık karşı karşıya geldiği Suudi Arabistan hakkında ılımlı görüşlere sahip olduğunu belirten Musevi, "O, her zaman Suudilere yardımcı olmamız gerektiğini söylerdi. Çünkü Suudilerin hem kendilerine hem de bölgeye zarara neden olan tehlikeli yanılsamalara sahip olduğunu anlatırdı. (Süleymani) Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Bahreyn'den gelen güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmayı ve onların görüşlerini dinlemeyi severdi" dedi.

Öte yandan Musevi, Kasım Süleymani'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı olduğu dönem içerisinde Latin Amerika ve iki Avrupa ülkesine önemli ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Önce DEAŞ, şimdi Esed
DÜNYA
Önce DEAŞ, şimdi Esed
10 gün içinde temel atılacak

10 gün içinde temel atılacak
Cumurbaşkanlığı forsunu kullanıyorlar

Cumurbaşkanlığı forsunu kullanıyorlar

​Kredi kartı kullananlar yıllık aidat dolandırıcılığına dikkat.
3 ilde eğitime kar engeli

3 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
15 Haziran'a <br>kadar süreniz var

15 Haziran'a
kadar süreniz var

​Bankada unutulan paralarla ilgili önemli uyarı.
Ölüleri<br>mezarlardan çıkarıyorlar

Ölüleri
mezarlardan çıkarıyorlar

​Esed'in şebbihaları ele geçirdikleri bölgelerde mezarlıklara saldırdı.
DEAŞ'lılar<br>Esed'e katıldı

DEAŞ'lılar
Esed'e katıldı

​İranlı eski diplomat, rejim güçlerinin içindeki durumu anlattı.
Antarktika'ya Türk çıkarması

Antarktika'ya Türk çıkarması

​Bilim heyetini Bakan Varank uğurladı.
Obüs takviyesi

Obüs takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat sürüyor.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi.
Parçalara ayrılıyor

Parçalara ayrılıyor

Kırıma uğrayan uçağın enkazını kaldırılıyor.
Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin sözde barış planına tepki.
Kar altında araba avı

Kar altında araba avı

Uludağ'da tatilcilerin zor anları.
Türk milletinin gücüyüz

Türk milletinin gücüyüz

​MSB, Mehmetçiğin zorlu şartlarda yürüttüğü faaliyetleri paylaştı.
Suya düşen<br> araç buz tuttu

Suya düşen
araç buz tuttu

​Hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

Aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada.
Mardin'den<br> çok acı haber

Mardin'den
çok acı haber

​Anne ile 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetti.
Son 24 saatte<br> 89 can kaybı

Son 24 saatte
89 can kaybı

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 812'e çıktı.
Teslim olan PKK'lı, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı: Herkes bu çağrıyı duysun
Gündem

Teslim olan PKK'lı, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı: Herkes bu çağrıyı duysun

Hakkari'de 9 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (21), HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Terör örgütü PKK'yla geçirdiği sürede yaşadıklarını ailelere anlatan F.T., teröristlerin açlık ve susuzlukla savaştığını, tacizlerin yaşandığını, teslim olmak isteyenlere baskı yapıldığını söyledi. Terör örgütü mensuplarına teslim olmaları için çağrıda bulunan F.T "Dağdaki herkesin bu çağrıyı duymasını istiyorum. Herkes gelsin, silahı bıraksınlar artık. Orası köleliğin en kötü olan yeridir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çığda şehit düşen jandarma uzman onbaşı Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çığda şehit düşen jandarma uzman onbaşı Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde, "Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak" dedi.
Tayvanlı turistten ilginç koronavirüs önlemi
Gündem

Tayvanlı turistten ilginç koronavirüs önlemi

İstanbul Kadıköy vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı görenleri güldürdü. O anların videosu internette binlerce kez paylaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.