Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İranlı milletvekili Beygi Türkiye yaptırım sürecinde İranın yanında yer aldı
ORTADOĞU

İranlı milletvekili Beygi: Türkiye yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldı

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi Türkiye'nin yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldığını vurguladı. Beygi, "Türkiye yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldı ve İran'ın gazını ithal edebilmek için muafiyet de aldı ancak hükümet ülkenin son kanalını da kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi.
İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi.

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Türkiye'nin yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldığını söyledi.

SON KANALI DA KAPATMAK İSTİYORLAR

İranlı vekil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'da son günlerde Türkiye aleyhine yürütülen propagandayı eleştirdi.

Beygi, "Türkiye yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldı ve İran'ın gazını ithal edebilmek için muafiyet de aldı ancak hükümet ülkenin son kanalını da kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Beygi, "Bazı Batıcılar, ülkeyi Batı'nın siyasetine teslim etmek için dikkatsizlikten komşu ülkelerle olan nefes kanallarını kapattılar. İran için yaptırımların aşılmasında iki önemli nokta olan güneyde Umman ve batıda Türkiye ile ilişkiler sorunlarla karşı karşıya kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsünden Erdoğan'a tepki gösteren milletvekillerini eleştiri: İran ve Türkiye çok güçlü komşulardır
DÜNYA
İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsünden Erdoğan'a tepki gösteren milletvekillerini eleştiri: İran ve Türkiye çok güçlü komşulardır

İran'da Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlatıldı
DÜNYA
İran'da Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlatıldı

İran'ın hadsiz çıkışına Azerbaycanlılardan şiirli tepki
DÜNYA
İran'ın hadsiz çıkışına Azerbaycanlılardan şiirli tepki
Abone Ol Google News
Acı haberler peş peşe geldi

Acı haberler peş peşe geldi

​İzmir'deki sele kapılan araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bunu da yaptılar!

Bunu da yaptılar!

Kısıtlamayı delmek için doktor randevusu alıp geziyorlar.
Türk halkının yarısı CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin ‘gizli anayasa çalışması yaptığını düşünüyor

Durumu ciddi

Durumu ciddi

​Yıldız futbolcunun görüntüsü yürek burktu.

ABD 'hack'le çalkalanıyor

ABD 'hack'le çalkalanıyor

​İki bakanlığa ait bilgilerin çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Ay'daki evler böyle olacak

Ay'daki evler böyle olacak

​Avrupa Uzay Ajansı paylaştı.

Erdoğan sinyali verdi: Bugün açıklanacak..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.