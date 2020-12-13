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Dünya İranda Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlatıldı
ASYA

İran'da Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlatıldı

Azerbaycan’daki Karabağ Zaferi kutlamalarında okunan şiir nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik hadsiz çıkışların yapıldığı İran’da, şimdi de sosyal medya üzerinden Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlatıldı.

Haber Merkezi Diğer
Türk mallarını boykot edeceğini açıklayan İranlıların paylaştığı görsel.
Türk mallarını boykot edeceğini açıklayan İranlıların paylaştığı görsel.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının ardından Bakü’de düzenlenen törende, Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirini okumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirin ardından, İran medyasından ve milletvekillerinden, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hadsiz çıkışlar yapılmıştı.

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Bu gelişmelerin ardından şimdi de İran’da, Türkiye'ye yönelik boykot kampanyası başlatıldı. İranlılar, sosyal medya hesapları üzerinden Türk mallarının boykot edilmesi için çağrıda bulunmaya başladı.

Boykot kampanyasına destek veren İranlılar, "Boykot Türkiye" adlı bir görsel paylaşmaya başladı. Görselde, “Türkiye'den mal, seyahat ve eğlence alımını yasaklamak, halkın cevabı olacaktır. Kuzey İran'ın dönüşü çok yakın” ifadeleri yer alıyor.

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