İran'da Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının ardından Bakü’de düzenlenen törende, Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirini okumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirin ardından, İran medyasından ve milletvekillerinden, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hadsiz çıkışlar yapılmıştı.

DÜNYA İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu

GÜNDEM İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bu gelişmelerin ardından şimdi de İran’da, Türkiye'ye yönelik boykot kampanyası başlatıldı. İranlılar, sosyal medya hesapları üzerinden Türk mallarının boykot edilmesi için çağrıda bulunmaya başladı.

Boykot kampanyasına destek veren İranlılar, "Boykot Türkiye" adlı bir görsel paylaşmaya başladı. Görselde, “Türkiye'den mal, seyahat ve eğlence alımını yasaklamak, halkın cevabı olacaktır. Kuzey İran'ın dönüşü çok yakın” ifadeleri yer alıyor.

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