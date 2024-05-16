İrlanda bu ay Filistin’i tanıyacak

İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, ülkesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini “kesinlikle” tanıyacağını açıkladı. Bazı mevkîdaşlarıyla nihai ayrıntıları görüşmeyi dört gözle beklediğini belirten Martin, “Kesin tarih hala belli değil çünkü bazı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Mart ayında İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını ilan etmişlerdi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise başka ülkelerin de Mayıs'ta Filistin devletini tanımayı planladıklarını söylemişti.