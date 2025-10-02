Yeni Şafak
İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins: Tüm dünya harekete geçmeli

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins: Tüm dünya harekete geçmeli

09:30 2/10/2025, Perşembe
DHA
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'ten, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Tüm dünya harekete geçmeli
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'ten, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepki: Tüm dünya harekete geçmeli

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek, "Tüm dünya harekete geçmeli" dedi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, Kızılhaç'ın Gazze'deki faaliyetlerini durdurmasının ve uluslararası hukuk ihlallerinin tüm dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini bildirdi.


Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunduğunu vurgulayan Higgins,
"Çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedefleyen bir filonun engellendiği bir durumda, bu taahhüde ne olduğunu sormamız gayet mümkündür”
ifadelerini kullandı.


