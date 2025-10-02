Son dakika haberi: Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 gemi ise Gazze'ye doğru hedefini sürdürdü. Küresel Sumud Filosu İsrail'in müdahalesine rağmen hedefe ulaşarak ablukayı kırmayı başardı. Peki, hangi tekneler Gazze'ye ulaştı? Mikeno teknesi nerede? İşte yaşanan son dakika gelişmeler.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 29 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Fülosu teknelerinden biri Gazze'ye ulaştı

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı. Ancak müdahaleye uğramayan tekneler ilerleyişini sürdürdü. Bir teknenin ise Gazze kara sularına ulaştığı bildirildi.

İsrail 29 Türk aktivisti alıkoydu

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının, filoya ait gemilerden 29 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesine yer verilerek, İsrail ordusunun Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 29 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

Hangi ülkeden kaç kişi alıkonuldu?

Küresel Sumud Filosu'nun Sözcüsü Saif Abukeshek, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye dair soruşturma başlattı. Soruşturmanın; Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, nitelikli yağma ve mala zarar verme suçlarından başlatıldığı bildirildi.