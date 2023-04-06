İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı Yahudi yerleşimci Filistinli çocuğu yaraladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Eski Şehir bölgesinde silahlı bir Yahudi yerleşimcinin yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli erkeğe müdahale ettiği aktarıldı.

İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamadaysa, olaya ilişkin soruşturmada bir çocuğun Eski Şehir sakini 60 yaşında bir kişiyi sopayla tehdit ettiği bunun karşılığında yaşlı kişinin, "lisanslı silahıyla çocuğa ateş ettiği" ileri sürüldü. Şüphelinin sorgu için götürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, İsrail polisinin silahla ateş eden yerleşimciyi alandan uzaklaştırmak için yoğun takviye gönderdiği yansıdı. İşgalci İsrail polisi, olaya tepki gösteren Filistinlilere coplarla müdahale etti. Sağlık ekiplerinin omzundan yaralanan çocuğa müdahale ettiği görüldü.





Doğu Kudüs'te gerilim tırmandı









İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak dün gecenin ardından bu gece de müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırdı.

Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampı, Tur, Zeytin Dağı, İseviye bölgesinde işgalci İsrail polisi ve Filistinliler arasında olaylar çıktı. İsrail polisine direnmeye çalışan Filistinlilerin attığı havai fişeklerin patlamaları kentte yankılandı.

İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesi çevresinde ve içinde demir bariyerlerle yoğun takviye birlikler konuşlandırdı.

İşgalci İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darp ettiği görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Filistinlilerin, olaylar sırasında işgalci İsrail polisince darp etmesiyle yaralandıkları görülen fotoğraflar basına yansıdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç uluslararası tepkilere yol açmıştı.







