|
Dünya

İşgal güçleri Beytüllahim'de bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir kişiyi yaraladı, 2 kişiyi gözaltına aldı. Kentteki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

14:07 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Beytüllahim kentindeki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede çıktığını belirten tanıklar, taş atan Filistinlilere askerlerin ateş açtığını ve bir Filistinlinin yaralandığını ifade etti.
Tanıklar, ayrıca askerlerin 2 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da kampta çıkan olaylarda bir Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



#Filistin
#İsrail
#Beytüllahim
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En Kapsamlı Siyasi, Fiziki, Bölge, İl il Türkiye Haritası