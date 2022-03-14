Dünya İşgal saldırılarında 19uncu gün Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
AVRUPA

İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 19'uncu gününe girdi. Rus birliklerinin başkent Kiev'e yönelik ilerleyişi devam ederken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin dördüncü turu bugün yapılacak. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgal saldırılarında 19uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy- Rusya Devlet Başkanı Putin

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 19'uncu gününde devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin dördüncü turunun bugün yapılmasının planlandığını açıkladı.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı. Sullivan, böyle bir durumun NATO'nun 5’inci maddesini tetikleyeceğini vurguladı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.11: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, “Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

00.03: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlememeyi gösteremediği için hüsrana uğradığını söyledi.

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