İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakerede de sonuç çıkmadı

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 19'uncu gününde devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4’üncü turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı. Sullivan, böyle bir durumun NATO'nun 5’inci maddesini tetikleyeceğini vurguladı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

18.02: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 19’uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, “Müzakereler devam ediyor” dedi.

REKLAM

17.05: Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.

Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun şehre düzenlediği hava saldırısında isabet alan bazı binalar hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı.

16.05: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü turuna ilişkin açıklama yaptı. Her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirten Podolyak, “İletişim sağlanıyor ama çok zor. Anlaşmazlık siyasi sistemlerin çok farklı olmasından kaynaklanıyor” dedi.

14.00: Çin, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kullanmak üzere kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddetti.

REKLAM

13.33: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

12.48: Rusya, Ukrayna’nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarını vurdu. Rusya tarafından geçtiğimiz günlerde, “Sadece askeri noktaları hedef alıyoruz” açıklaması yapılmıştı.

11.52: Ukrayna:Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 13 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 77 uçak, 90 helikopter, 389 tank, 1249 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 34 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, ayrıca Ukrayna'da 617 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 8 İHA kaybetti.

REKLAM

11.31: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

10.54: Rus birlikleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

FOTOĞRAF 11 Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10 sıralarında Rus birliklerince atılan havan topu, başkent Kiev’in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet etti. Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı. Rusya Kiev'de 9 katlı apartmanı vurdu: Ölü ve yaralılar var Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

08.45: Ukrayna savaşta Rusya'nın kaybının 12 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kendi kayıplarının ise bin 300 olduğunu duyurdu.

07.00: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü.

03.15: Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi.

REKLAM





02.25: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.

00.11: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, “Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

00.03: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlememeyi gösteremediği için hüsrana uğradığını söyledi.

OYNAT 00:46 Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri: Erdoğan iyi ki Müslümanların başında Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirildi. Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi dolu sözler söyledi. Ahıska Türkü Telli Merali, 'Türkiye bize yardım etti buraya kadar geldik. Erdoğan iyi ki Müslümanların başında. Allah hiçbir zaman Müslümanların başından Erdoğan'ı eksik etmesin' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder