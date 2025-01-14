İşgalci, Ebu Safiyye'yi mahkemeye sevk etti

Şihab ajansının haberinde, Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas Ebu Safiyye'nin açıklamasına yer verildi. Ebu Safiyye'nin oğlu, babasının, tutulanlara yönelik kötü muameleleriyle tanınan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde 10 gün tutulduktan sonra 3 gün önce Askalan Mahkemesine sevk edildiğini belirtti. İlyas, serbest bırakılanların, babasının ağır işkenceye maruz kaldığını, sağlık durumunun kötü olduğunu ve yaralandığını bildirdiğini söyledi. İlyas, 22 Ocak'a kadar babasının avukatı tarafından ziyaretinin engellendiğini bildirdi.