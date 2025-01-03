Gazzeli doktor Ebu Safiyye için Ankara'da basın açıklaması

İşgalci İsrail tarafından alıkonulan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye için Ankara'da protesto düzenlendi.
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınayan sloganlar attı.
Platform adına basın açıklaması yapan Dr. Hasan Adam, İsrail'in Gazze'ye giden yardımların girişini ve dağıtımını engellediğini, sağlık birimlerine yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.
Dr. Adam, "Meslektaşlarına yapılan zulme hep ses çıkaran, işgalci rejimin masumlarda açtığı yaraları saran Hüsam Ebu Safiyye esir alınmıştır. Eziyetleriyle tanınmış Negev Hapishanesi'ndedir." dedi.