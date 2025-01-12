Ebu Safiyye ölümle pençeleşiyor

İsrail güçlerinin 10 Ocak’ta serbest bıraktığı Filistinli genç Hazim Alvan, 2 gün aynı hücrede kaldığı Doktor Ebu Safiyye’nin son durumunu anlattı: Büyük tehlike altında. Hayatının kurtarılması için acil müdahaleye ihtiyacı var.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 462 gündür devam ederken ordu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Fahura Okulu'na sığındığı sırada tutukladığı Hazem Alvan isimli Filistinliyi serbest bıraktı. Alvan, serbest bırakılmadan önce, işgalci güçlerin alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü Hüssam Ebu Safiye ile iki gün aynı hücrede kaldı. Filistinli adam, Dr. Ebu Safiyye’nin tehlike altında olduğunu dile getirdi. Doktorun bitkin olduğunu belirten Alvan, Ebu Safiyye'nin psikolojik olarak çöktüğünü ve vücudunda işkence izlerinin göründüğünü ifade etti.