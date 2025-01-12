Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Ebu Safiyye ölümle pençeleşiyor

Ebu Safiyye ölümle pençeleşiyor

04:0012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İsrail güçlerinin 10 Ocak’ta serbest bıraktığı Filistinli genç Hazim Alvan, 2 gün aynı hücrede kaldığı Doktor Ebu Safiyye’nin son durumunu anlattı: Büyük tehlike altında. Hayatının kurtarılması için acil müdahaleye ihtiyacı var.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 462 gündür devam ederken ordu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Fahura Okulu'na sığındığı sırada tutukladığı Hazem Alvan isimli Filistinliyi serbest bıraktı. Alvan, serbest bırakılmadan önce, işgalci güçlerin alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü Hüssam Ebu Safiye ile iki gün aynı hücrede kaldı. Filistinli adam, Dr. Ebu Safiyye’nin tehlike altında olduğunu dile getirdi. Doktorun bitkin olduğunu belirten Alvan, Ebu Safiyye'nin psikolojik olarak çöktüğünü ve vücudunda işkence izlerinin göründüğünü ifade etti.



#Ebu Safiyye
#İsrail
#Filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MasterChef'te sezonun şampiyonu belli oldu