Ebu Safiyye ölümle pençeleşiyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 462 gündür devam ederken ordu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Fahura Okulu'na sığındığı sırada tutukladığı Hazem Alvan isimli Filistinliyi serbest bıraktı. Alvan, serbest bırakılmadan önce, işgalci güçlerin alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü Hüssam Ebu Safiye ile iki gün aynı hücrede kaldı. Filistinli adam, Dr. Ebu Safiyye’nin tehlike altında olduğunu dile getirdi. Doktorun bitkin olduğunu belirten Alvan, Ebu Safiyye'nin psikolojik olarak çöktüğünü ve vücudunda işkence izlerinin göründüğünü ifade etti.