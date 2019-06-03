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Dünya İşgalci güç Aksada saldırdı
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ORTADOĞU

İşgalci güç Aksa’da saldırdı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İşgalci İsrail güçleri çok sayıda Filistinliyi darp etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail işgal güçleri Filsitinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.
İsrail işgal güçleri Filsitinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick’in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Bilgiye göre, Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi darbetti. Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’ne sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, postallarıyla mescide girdiği ve kapılarını zorla kapattıklarını belirtti.

BİN FANATİK YAHUDİ BASTI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif muhafızlarından Halil et-Terhuni’yi darbettiğini bildirdi.

Dibs, Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail’in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şu ana kadar en az 6 Filistinlinin gözaltına alındığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının sürdüğü kaydedildi.

58 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

  • Öte yandan Filistin basınında yer alan haberlere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 58 Filistinli gözaltına alındı.
  • Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idari tutuklu, 230’u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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