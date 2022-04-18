İşgalci güç terör estiriyor: Mescid-i Aksa’ya üst üste baskınlar

İsrail işgal güçleri, dün sabah namazından sonra Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya bir kez daha saldırı düzeledi. Saldırı sırasında polis müdahalesinden sakınan bir grup Filistinli, Kıble Mescidi’ne sığındı. Saldırıya karşı direnen göstericilere, İsrail güçleri plastik mermiyle karşılık verdi. Dün yerel saatle sabah 10.00 sularında işgal güçleri mescit çevresini terk etti ve alandan çıktı. Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinli gençlerin oluşturduğu gruplar, polisin çekilmesinin ardından tekbir getirerek olayı protesto etti. İşgalci gücün saldırılarının ardından toplanan Filistinliler, Mescid-i Aksa’da temizlik yaptı. Mescid-i Aksa’nın avlusunu temizleyen Filistinliler, çatışma izlerini sildi. Saldırı sonrası işgalci gücün Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve Filistinli genç erkeklerin Aksa’ya girişine izin vermediği belirtildi.

REKLAM

Bella Hadid

ARAP ORTAK KOALİSYONU ASKIYA ALDI

Filistin Kızılayı, Aksa ve çevresinde gerçekleşen olaylarda 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi açıklamasına göre, Hamursuz Bayramı’nda İsrail polisinin gözetiminde 545 fanatik Yahudi yerleşimci, gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Aksa’da yaşanan olaylar, İsrail siyasetinde de taşları yerinden oynattı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Arap Listesi’nin (Ra’am), sekiz partinin bir araya geldiği koalisyon hükümetindeki üyeliğini askıya almaya karar verdiği bildirildi. Ra’am’ın bu kararı Aksa’da yaşanan olaylar nedeniyle, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile koordinasyon içinde aldığı ve ramazan ayı bitene kadar geçici bir hamle olduğu aktarıldı.

Sansürcü Facebook iş başında

Mayıs 2021’de İsrail ile Filistin güçleri arasındaki çatışmalar sırasında Filistinlilere ait hesapları askıya alan ve İsrail yanlısı tutumu yüzünden eleştirilen Facebook’tan skandal bir hamle daha geldi. Sosyal medya devi, geçtiğimiz günlerde 150’den fazla kişinin yaralanıp 400’ü aşkın kişinin tutuklandığı İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın sırasında, platform üzerinden yayın yapan Filistin haber sayfası Al-Qastal’ı askıya aldı. Site yetkililerinin yaptığı açıklamada, Facebook’un uyarı veya açıklama yapmadan sayfayı askıya aldığı, bunun binlerce takipçinin kaybedilmesine neden olduğu belirtildi. Açıklamada Facebook, “Müslümanların sesini kısmak ve İsrail baskısına boyun eğmekle” eleştirildi. Önceki gün babası Filistinli olan ABD’li ünlü model Bella Hadid’in Filistin’e destek paylaşımlarının Instagram tarafından engellendiği ortaya çıkmış, Hadid, “Instagram’ın bu sansürcü tavrı yüzünden paylaşımlarımı 1 milyon daha az kişi görüyor” diyerek isyan etmişti.

DÜNYA Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak