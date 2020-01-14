Dünya İşgalci Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusyayı terk etti
ORTADOĞU

İşgalci Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya’yı terk etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, darbeci Hafter'in anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu. Zakharova, Rusya'nın bir anlaşma bulabilmek için taraflarla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Halife Hafter.
Halife Hafter.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter’in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan başkent Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Hafter'in, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan, Moskova'dan gece saatlerinde ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Libya’da taraflar arasındaki çalışmalarını ise sürdürdüğü kaydedildi.

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Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.

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