İşgalci İsrail 250 gündür Gazze'de katliam yapıyor

Tonlarca bombayı sivillerin üzerine yağdırdılar. Akıl almaz bir yola başvurarak yardım taşıyan kamyonlara saklandılar. Mülteci kampına sızarak çevreye hedef gözetmeden ateş açtılar.





İsrail, 8 aydır katliam yaptığı Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat'ta tarihin gördüğü en büyük insanlık suçlarından birini işledi. 270 sivili katletti. Ancak bu, İsrail'in katliamlarının ne ilki ne de sonu oldu. İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana katlettiği Filistinli sayısı 37 binin üzerinde. En az 10 bin kişi kayıp.





İsrail, Gazze Şeridi'ne hedef gözetmeden saldırıyor. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 88 bin 300 ev, 604 cami, 108 okul ve üniversite yerle bir oldu. Saldırıların Gazze'ye maliyeti 33 milyar dolar.









Çadır kente sığınan Filistinliler hedef alındı

İsrail zulmü sınır tanımıyor. Gazze Şeridi'nde çok sayıda toplu katliama imza attı. Onlardan biri, 6 Haziran'da yaşandı. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler okulunu vuran İsrail, 40 Filistinli hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.





26 Mayıs'ta Refah'ta, İsrail saldırılardan kaçıp çadır kente sığınan Filistinliler hedef alındı. Yerinden edilmiş 74 Filistinli bu saldırıda vahşice katledildi.





İsrail'in tarihe kara leke olarak geçecek toplu katliamlarından en büyüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı oldu. Saldırıda 471 kişi katledildi. 342 kişi yaralandı.









2 milyon Filistinli defalarca zorunlu göçe tabi tutuldu

İsrail, Gazze'deki katliamlarını dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de susturmaya çalışıyor. Gazze'de 150 gazeteci öldürüldü. Bölgeyi tam abluka altında tutan İsrail, gazetecilerin girişine de izin vermiyor.





Gazze Şeridi'ndeki nüfusun büyük bölümü İsrail saldırıları nedeniyle yerinden oldu. 2 milyon 300 bin nüfuslu bölgede 2 milyon Filistinli defalarca zorunlu göçe tabi tutuldu.





Saldırılardan İsrail'in güvenli alan olduğunu iddia ettiği yerlere sığındılar. Ancak, İsrail her yeri vuruyor. Gazze'de güvenli bölge kalmadı.



