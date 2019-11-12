Dünya İşgalci İsrail abluka altındaki Gazzeyi havadan vuruyor Ölü sayısı 10a yükseldi
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İşgalci İsrail abluka altındaki Gazze'yi havadan vuruyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 45 kişi olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
İsrail saldırıları ile 10 kişi hayatını kaybetti.
İsrail saldırıları ile 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Bakanlık, saldırılarda yaralananların sayısını 45 olarak açıkladı.

Eli kanlı İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 00:53
Eli kanlı İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava saldırıları gün boyu devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında Kudüs Tugaylarının liderlerinden Baha Abu Al Ata'nın da yer aldığı 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze sınırına yaptı yığınak görüntülendi
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İsrail ordusunun Gazze sınırına yaptı yığınak görüntülendi
İsrail ordusu, Filistinlilerin 1976'dan bu yana andıkları 'Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yaptı.


Gerginlik tırmanıyor

  • İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.
  • Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Atiyye Hammude (20) ile Zeki Muhammed Adnan Ganame'nin (25) yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
  • Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.
  • Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Gazze'den Barış Pınarı Harekatı duası
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Gazze'den Barış Pınarı Harekatı duası
İsrail ablukası altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yer alan Şehid Fatima al Najjar mescidi imamı Naim Najjar, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı için dua etti. Najjar duasında 'Allahım, Mescid-i Aksa ve Müslüman beldeleri Türk ordusunun eli ile kurtar' niyazına yer verdi.
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