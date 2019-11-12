İşgalci İsrail abluka altındaki Gazze'yi havadan vuruyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Gazze'den Barış Pınarı Harekatı duası

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yer alan Şehid Fatima al Najjar mescidi imamı Naim Najjar , Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı için dua etti. Najjar duasında 'Allahım, Mescid-i Aksa ve Müslüman beldeleri Türk ordusunun eli ile kurtar' niyazına yer verdi.