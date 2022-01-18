İşgalci İsrail ablukası altındaki Gazze'de su krizi derinleşiyor

Gazze'deki Sular İdaresi Planlama Müdürü Munzir Salim, düzenlediği basın toplantısında, bölgede yaşanan su krizine ilişkin bilgi verdi.

Salim, su konusunda ihtiyaç duyulan miktar ile elde bulunan miktar arasında uçurum olduğunu belirterek, Gazze'de yıllık 250 milyon metreküp su kullanıldığını, buna karşın bölgeye 130 milyon metreküp yağmur suyu düştüğünü aktardı.

Akiferlerin yağmur sularının yalnızca 40-50 milyon metreküpünü depolayabildiğini, geri kalan miktarın ise sel gibi nedenlerle boşa gittiğini ifade eden Salim, abluka altındaki bölgede dar bir coğrafi alanda yoğun bir nüfusun bulunması ile doğal ve yenilenebilir kaynak yetersizliğinin de su sıkıntısında etkili olduğunu söyledi.

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Salim, işgalci İsrail ablukası ile siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların, bölgenin ihtiyacı olan yeni su kaynaklarının geliştirilmesini engellediğini vurguladı.

Bunun yanı sıra sulardaki tuzluluk oranının çok ciddi bir şekilde arttığını kaydeden Salim, içme suyu kalitesinin yerel ve uluslararası kriterlerdeki oranları aşarak tehlikeli boyuta ulaştığına dikkati çekti.

Salim, bölgede atık suları toplamak ve arıtmak için gerekli altyapı yetersizliğinin akifer sularının da kirlenmesine neden olduğunu söyledi.

Uluslararası topluma seslenen Salim "İsrail ablukasının kalkması, sınır kapılarının açılması ve su sıkıntısının giderilmesine yönelik hayata geçirilecek projeler için gerekli malzemelerin girişinin sağlanması konusunda harekete geçme" çağrısında bulundu.

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Salim ayrıca uluslararası toplumdan, Gazze'deki su krizine çözüm bulmak için adım atılmasını ve içme suyu, atık su ve arıtma alanlarındaki projelerin finanse edilmesini istedi.

İşgalci İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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