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Dünya

İşgalci İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de 250 bin kişi işsiz

Filistin Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail'in 2007 yılından beri devam eden ablukası nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin işsiz olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, ''Ablukayı sıkılaştırıcı uygulamalar işsizlik oranını yüzde 45'e çıkardı. Bölgedeki toplam işsiz sayısı ise 250 bin civarında'' ifadeleri kullanıldı.

10:19 . 1/05/2023 lundi
AA
İşgalcilerin ablukası Gazze'de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İşgalcilerin ablukası Gazze'de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırıcı uygulamaları işsizlik oranını yüzde 74'ü gençler arasında olmak üzere yüzde 45'e çıkardı. Bölgede toplam işsiz sayısı 250 bin civarında." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Gazze halkına daha iyi hizmet sunabilmek ve işsizlik oranını azaltabilmek için yardım kuruluşlarından destek isterken, Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinde çalışan çiftçilere yönelik ihlallerine son vermesi, işgal altındaki topraklarda çalışmasına izin verilen işçi sayısını artırması ve balıkçıların avlanma alanını genişletmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.


İşgalci İsrail'in Gazze ablukası sürüyor


İşgalci İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi çevresinde yaklaşık 50 kadar Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Yerel basına göre buradaki İsrailli nüfusu, 2009'da 42 bin iken 2019'a gelindiğinde yüzde 30,6 artışla 55 bine yükseldi.

İşgalci İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani krize sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, çok istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.

İşgalci Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yaşayan yaklaşık 10 binden fazla Filistinliye, İsrail içinde çalışma izni sağlıyor. Bazı uzmanlar, işgalci İsrail'in bunu Gazze Şeridi'ne karşı bir "ekonomik müzakere kartı" olarak kullandığı eleştirisinde bulunuyor.



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