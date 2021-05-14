İşgalci İsrail kana doymuyor: Aralarında hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu.

Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu.

Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti.

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Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim, "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu" dedi.

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Şehit sayısı 119'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirdi.

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Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

OYNAT 00:44 İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. BiP'te paylaş

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