İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Siyonist katil terörist İsrail, "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak katliam gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in yasaklı silah kullanarak son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı. Açıklamada söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" aktarılarak, bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği paylaşıldı.