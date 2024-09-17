İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 3'ü kadın 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil sürüsü ​​​​​​​İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya yükseldi. Katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.