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Dünya

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 3'ü kadın 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Siyonist İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

08:30 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 08:35 - 17/09/2024 Salı
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail gece baskınlarının adresi Ramallah, El-Bire ve Nablus oldu.

Ramallah ve Bire'deki baskınlarda aralarında İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın eşi Able Sadat'ın olduğu 3 kadın gözaltına alındı.

Sadat'ın kızı sosyal medyada yayımladığı bir videoda, 20'den fazla askerin evlerini bastığını, annesini gözaltına aldığını ve evde arama yaparak eşyaların fotoğrafını çektiğini söyledi.

İsrail güçleri ayrıca, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda 3, güneydeki Madama köyünde 1 ve Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad kasabasında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
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#Nablus
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