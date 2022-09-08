Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada 4 Filistinliyi yaraladı
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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı bildirildi. Öte yandan 12 kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada 4 Filistinliyi yaraladı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus'ta "Yusuf Makamı" olarak bilinen yerde dini ritüellerde bulunan Yahudi yerleşimcileri korumak için kente baskın düzenledi.

İsrail askerleri, taş atarak kendilerine karşı koyan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'ta yaşanan olayda 4 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 12 kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

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Cenin'de ise İsrail güçleri bir eve baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin taş atan Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle karşılık verdiğini belirtti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu belirterek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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