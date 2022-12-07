İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da beş Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenledi.

Nablus'taki Eski Şehir bölgesini kuşatan işgalci İsrail askeleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. işgalci İsrail güçleri, yaklaşık bir buçuk saat sonra bölgeden çekildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylarda işgalci İsrail askerleri tarafından yaralanan 4 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi. Yaralanan Filistinlilerden birinin hastaneye kaldırıldığı, diğer 3 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgalci İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kefr Ayn beldesine baskın düzenledi.

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Baskın sırasında göğsüne ve kalçasına gerçek kurşunların isabet ettiği bir Filistinli yaralandı. Yaralı Filistinlinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

İşgalci İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Nablus'a baskın düzenlediği ve kentteki Eski Şehir'i abluka altına alarak, giriş çıkışları kapattığı belirtilmişti. Bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı ve silah sesleri duyulduğu aktarılmıştı.

Batı Şeria'da 9 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Batı Şeria'nın kuzeyi ile Filistin'in güneyindeki dağlık kesimlere operasyonlar gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, El-Bire, Salfit ve El Halil kentlerindeki bazı beldeler ile mülteci kamplarına baskınlar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

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Ramallah yakınlarındaki Calazon Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında "İsrail güçlerinin, ateş açan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ettiği ve söz konusu olayda 1 kişinin yaralandığı" ifade edildi.

Batı Şeria'da en kanlı yıl

İşgalci İsrail askerleri, yıl boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltıları artırdı.

İşgalci İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde, Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, BM'nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022, Batı Şeria için en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

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Buna göre, 29 Kasım 2022'ye kadar, 153'ü Batı Şeria'da, 52'si Gazze'de olmak üzere 47'si çocuk 205 Filistinli öldürüldü. İşgalci İsrail askerlerince sadece kasım ayı içerisince öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 17 olarak açıklandı.

BM, bu ölümlerin "çoğu vakada, İsrail güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine" dikkati çekti.

DÜNYA İşgalci İsrail ordusu Nablus'taki Eski Şehir'i kuşattı