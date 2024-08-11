İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

“Bugün Gazze’de ABD ve İsrail ortaklığı ile bir okul bombalandı 100 Müslüman Filistinli hayatını kaybetti ve bu bilgi, tarihe çok sıradan bir istatistik veri olarak geçti.” Varlığını ve meşruiyetini sapık kehanetlere bağlamış bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Kendilerinin seçilmiş ırk olduğuna inanan ve diğer insanların Amâlek, yani “hayvanımsı” varlıklar olduğunu varsayan bir sapıklıkla yüz yüzeyiz. Orta Çağ Hristiyanları haklı mıydı? Kaderin cilvesine bakın ki, bugün Yahudilerin Müslüman,