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Dünya

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci şehit etti

İşgalci İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerm kentine düzenledikleri baskında ateş açmaları sonucu 18 yaşındaki genç Mahmud Ebu Sean başından vurularak şehit oldu.

07:20 . 4/08/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci şehit etti.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci şehit etti.

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerm kentine düzenledikleri baskında Filistinli bir genci şehit etti.


Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Tulkerm'deki kampa düzenledikleri baskın sırasında ateş açmaları sonucu 18 yaşındaki genç Mahmud Ebu Sean'ın başından yaralandığı ifade edildi.


Haberde, Ebu Sean'ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



Görgü tanıkları da, kampa baskın yapılmasının ardından onlarca Filistinli genç ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını, askerlerin gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz fişeği kullandığını söyledi.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.




#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
35 dakika önce
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