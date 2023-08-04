İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci şehit etti.

İşgalci İsrail yönetimi, Batı Şeria’da uluslararası hukuku çiğneyerek yasa dışı Yahudi yerleşimleri inşasına hız verirken, yerli Filistinlilerin mülk ve yaşam kaynaklarına saldırılarını da sürdürüyor. İşgal güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir çiftçi aileye ait su kaynaklarını beton dökerek kuruttu. İsrail ordusu, baskına karşı çıkan bölge sakinlerine metal mermi ve ses bombası kullanarak müdahale etti.