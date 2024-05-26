İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil, Cenin ve Kudüs kentlerinde aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 875'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.