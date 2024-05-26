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Dünya

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusunun, işgalindeki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinliye daha gözaltı işlemi uygulamasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 875'e yükseldi.

13:29 - 26/05/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil, Cenin ve Kudüs kentlerinde aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 875'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.

#Batı şeria
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#İsrail
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